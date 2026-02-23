Biglietti Benevento-Catania, cresce l'attesa per il big match del Vigorito Sale l’attesa per Benevento-Catania, autentica sfida al vertice del girone C di Serie C

Sale l’attesa per Benevento-Catania, autentica sfida al vertice del girone C di Serie C. Una gara che può indirizzare la stagione e che promette un'atmosfera davvero bollente al “Vigorito”. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uscita dei biglietti, prezzi, settore ospiti e tessera del tifoso.

Quando si gioca Benevento-Catania

Il match tra Benevento Calcio e Catania FC è in programma giovedì 5 marzo, con calcio d’inizio alle ore 20.30, allo Stadio Ciro Vigorito.

Una sfida infrasettimanale che rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa ai primi posti del girone C.

Quando escono i biglietti

Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l’apertura della vendita. Tuttavia, l’uscita dei tagliandi è prevista orientativamente entro la fine dell’ultima settimana di febbraio oppure nei primissimi giorni di marzo. La messa in vendita dovrebbe arrivare dopo che entrambe le squadre avranno disputato gli impegni del weekend precedente, rispettivamente contro Salernitana e Potenza.