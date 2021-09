Benevento, Viviani: "Gara difficile, mi sono fatto trovare pronto" Il centrocampista giallorosso: "Voglio fare una grande stagione con questa maglia"

Esordio in giallorosso per Mattia Viviani che ha giocato il secondo tempo del match con il Cittadella. Ecco le sue dichiarazioni al termine dell'incontro:

"Avevo tanta voglia di giocare. Ero fermo da tanto tempo, non ce la facevo più di stare a casa. Quella di Benevento è una piazza importante, anche per me è un bel salto. Sono pronto per fare bene in questa stagione. La partita è stata molto difficile, contro una squadra che è sempre arrivata ai vertici della classifica. L'abbiamo preparata bene, mi sono fatto trovare pronto ed è ciò che devo fare".

PROGETTO - "La serie A era un salto troppo grande. Il progetto del Benevento è importante e mi permette di confermarmi in questo campionato con una squadra che lotta per fare bene".

CARATTERISTICHE - "Ho sempre giocato davanti alla difesa. Mi adotto benissimo anche a due. Da interno ho giocato di meno. Il paragone con Locatelli ci può stare come caratteristiche".

CASERTA - "E' molto preparato e chiaro su ciò che vuole. Già inizio di capire bene ciò che vuole".