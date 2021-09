Benevento, Lapadula: "Ringrazio tutti. La spinta dei tifosi ha acceso la miccia" L'attaccante giallorosso: "Non è stato semplice scendere in B, ma ho le mie motivazioni"

Una tripletta incredibile che ha steso un ottimo Cittadella. Gianluca Lapadula è tornato al Vigorito con una grande prestazione che ha permesso al Benevento di conquistare tre punti d'oro:

"Ci tengo tantissimo a ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno accolto sempre con grandi sorrisi, come già successo l'anno scorso dove c'era un gruppo buono. Adesso lo è ugualmente con l'arrivo di altri ragazzi giovani".

SCELTA - "Già l'anno scorso si è visto il professionista, soprattutto nei momenti difficili. E' normale che la categoria è un qualcosa di importante. Non è stato semplice per me scendere in serie B, ma ho le mie motivazioni".

PERU' - "Il Perù mi ha accolto come un figlio, non smetterò mai di ringraziarli per tutto ciò che mi stanno dando".

TIFOSI - "Non ho mai avuto il piacere di avere il tifo allo stadio. Sin da subito mi hanno accolto alla grande e questo ha acceso una miccia che era pronta a esplodere. Ci tengo a ringraziare anche tutta Benevento".

CASERTA - "Caserta dà molta responsabilità agli attaccanti, dandoci maggiore libertà di stare davanti. Inzaghi, invece, ci chiedeva di giocare di più per la squadra anche se nel finale di stagione è stato diverso".

DEDICA - "Questi tre gol sono dedicati alle mie bambine e a mia moglie"