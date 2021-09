La Sud al Trofeo Shalom in memoria di Ciro Vigorito: l'omaggio del Benevento Agli ultras una maglia della Strega

La Curva Sud ha partecipato al "Weekend del Cuore", svoltosi a Pietrelcina nelle giornate dell'11 e del 12 settembre scorsi. L'iniziativa, organizzata dal Trofeo Shalom, è stata creata con l'intento di far gareggiare varie componenti (giornalisti, allenatori, Ail Benevento, Steward, Amici di Mario, San Modesto, Curva Sud e arbitri), con ognuna di esse che onorava il nome di una persona che, purtroppo, è scomparsa prematuramente. Gli ultras giallorossi sono scesi in campo omaggiando Ciro Vigorito. Al termine della manifestazione, gli stessi hanno ricevuto una targa raffigurante il compianto amministratore delegato giallorosso che a loro volta hanno donato al Benevento Calcio. Il sodalizio di via Santa Colomba ha provveduto a ricambiare il gesto, omaggiando la Curva Sud della maglia ufficiale (in foto).