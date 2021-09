Benevento, Improta: "Lavoro per rientrare il prima possibile" Le parole dell'esterno offensivo dopo l'infortunio di ieri

La partita di Riccardo Improta contro il Cittadella è durata solo ventidue minuti. L'esterno offensivo ha avvertito un fastidio in occasione di una ripartenza, costringendolo a uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al momento non si conoscono i tempi di recupero perché il calciatore è alle prese con i vari accertamenti, ma appare molto improbabile un suo impiego già nel match di sabato con il Como. Improta ha voluto rassicurare tutti attraverso Instagram, dove ha pubblicato una storia con su scritto: "Già si lavora per rientrare bene ed il prima possibile". Un sospiro di sollievo per i tifosi della Strega, considerata l'importanza dell'ex Genoa nel progetto giallorosso (ha da poco firmato un triennale) e nello scacchiere di Fabio Caserta.