Francesco Totti all'Antistadio Imbriani Visita di cortesia inattesa da parte dell'ex capitano della Roma ed ex Campione del Mondo

Una visita di cortesia, oltre che di grande suggestione. Francesco Totti che calpesta l'erba dell'Antistadio Imbriani (ricorda sempre con grande affetto l'indimenticato “game boy” di Ceppaloni) non è evento di routine. Un amico in comune con Fabio Caserta lo ha condotto da queste parti. Come è noto, Totti dopo l'esperienza nella società della Roma ha deciso di darsi allo scouting coadiuvato dall'amico ed ex anche lui della Roma, Vincent Candela. Così ha fondato due società di consulenza, la Ct10 Mangement e It Scouting, iniziando ad assumere la procura di diversi giocatori, tra cui parecchi giovani di talento.

La foto ricordo lo ritrae all'Imbriani tra Pasquale Foggia e Fabio Caserta.