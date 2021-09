Benevento, Lapadula è il miglior calciatore della 5^ giornata di serie B Giusto riconoscimento per l'attaccante che domani potrebbe partire dal primo minuto

La tripletta realizzata al Cittadella non ha solo mandato in estasi la tifoseria del Benevento e tutto il Perù, ma anche gli utenti social della Lega B. Tantissimi sono stati i voti ottenuti da Lapadula nel sondaggio promosso dai canali ufficiali del torneo cadetto, i quali l'hanno incoronato come miglior calciatore della 5^ giornata. Un riconoscimento meritato che proietta l'attaccante giallorosso direttamente al match di domani con il Como, dove potrebbe partire per la prima volta da titolare in stagione. Per il Benevento, il "bambino delle ande" rappresenta un punto di riferimento di grande spessore che - in un campionato come quello cadetto - fa sicuramente la differenza.