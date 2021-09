Como, Gattuso: "Con il Benevento vogliamo riscattarci" Il tecnico dei lariani: "La Strega ha calciatori forti. Ci faremo trovare pronti"

Ecco uno stralcio delle parole del tecnico Gattuso in conferenza stampa in vista del match di domani tra Como e Benevento:

"Stiamo preparando la partita con grande attenzione. Questo è un momento delicato perché veniamo da delle sconfitte, però sappiamo che dobbiamo essere lucidi per capire bene ciò che sta succedendo. Ci sta girando anche un po' male. Sappiamo che questo è un campionato difficile, basta un errore che rischia di compromettere quanto fatto di buono nell'arco di una partita. Vogliamo riscattarci, siamo pronti e speriamo di fare una grande partita".

LAPADULA - "Si controlla con l'organizzazione difensiva. Nell'ultima partita ha fatto tre gol. Il Benevento ha calciatori di altre categoria, ma sappiamo che in ogni partita ci sono situazioni in cui dobbiamo farci trovare pronti. Pensiamo a noi perché basta poco per svoltare".

SINGOLI - "Chajia non si è allenato, non so se sarà della partita. Lo valuterò domani. Gatto non ci sarà per infortunio".

SCELTE - "Potrebbero esserci cambiamenti rispetto al match con il Cosenza".