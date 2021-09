Caserta fa il turn over: fuori Calò, Insigne e Acampora Entrano Viviani, Tello e Brignola. Davanti Lapadula vertice alto

Un piccolo turn over alla terza partita in otto giorni. Fabio Caserta lascia riposare Calò, Insigne e Acampora e chiama in campo Viviani, Tello e Brignola. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Paleari tra i pali, Letizia, Glik, Barba e Foulon nella linea a quattro di difesa. A centrocampo Viviani, Ionita e Tello. Etserni offensivi Elia e Brignola, vertice avanzato in attacco Gianluca Lapadula. Si era capito che qualche giallorosso della prima parte della gara col Cittadella avesse bisogno di rifiatare.