Serie B, le difficoltà delle retrocesse nel campionato cadetto Il Benevento è la compagine che sta facendo meglio tra quelle che sono scese dalla serie A

I numeri dimostrano ampiamente che per le retrocesse dalla serie A, non è mai facile ambientarsi subito al meglio nel campionato cadetto. Il Benevento ne sa qualcosa, dato che l'ultimo posto della stagione 2017/2018 portò all'inizio di un nuovo ciclo che mise le basi per l'annata dei record vissuta con Pippo Inzaghi. Prima c'è stato un anno di "transizione" con Bucchi alla guida, terminato comunque con un ottimo terzo posto che vide la Strega essere eliminata in semifinale play off dal Cittadella di Paleari e Moncini. In quel campionato fu chiaro anche la difficoltà di approccio alla categoria da parte di Christian Maggio dopo tanti anni vissuti tra i grandi: un aspetto che lascia riflettere sulla differenza sostanziale di categoria, con lo stesso ex Napoli che poi, nel campionato seguente, fu tra i protagonisti assoluti della promozione.

Quest'anno, il Benevento è la squadra che al momento sta facendo meglio tra le retrocesse. Il Crotone ha solo quattro punti in classifica ed è ancora a secco di vittorie, mentre il Parma è fermo a nove e fuori dalla zona play off. Nella scorsa stagione, nessuna compagine proveniente dalla serie A è riuscita a risalire: una situazione che si è verificata anche nell'edizione 2019/2020 della cadetteria. Un aspetto che testimonia quanto sia larga la forbice tra le due categorie, non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto economico, al di là dei milioni che arrivano dal paracadute.