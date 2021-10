Benevento, settimana intensa: Caserta valuta l'alternativa ad Acampora L'ex Spezia salterà Cremona per squalifica. In pole position per una maglia da titolare c'è Tello

Comincia una settimana intensa per il Benevento. I giallorossi daranno vita a una serie di doppie sedute dall'allenamento fino a venerdì, poi sabato ci sarà una mattutina e il successivo rompete le righe. Caserta focalizzerà il lavoro sulle cose che non sono andate nel verso giusto nel corso degli ultimi incontri, anche se dovrà fare a meno della "spina dorsale" composta dai nazionali Glik, Ionita e Lapadula, oltre all'infortunato Improta. Il mirino della Strega è tutto rivolto alla sfida del prossimo 17 ottobre, quando si recherà allo Zini per affrontare la Cremonese di Fabio Pecchia, reduce dalla vittoria casalinga ottenuta contro la Ternana. Non ci sarà lo squalificato Acampora, quindi il tecnico giallorosso dovrà studiare attentamente le possibili alternative per un reparto che, al momento, non sta particolarmente entusiasmando. In pole position per una maglia da titolare c'è Tello. Il colombiano potrebbe partire dal primo minuto, proprio come accaduto a Como dove causò un calcio di rigore, ma confezionò anche un ottimo assist a Lapadula per il gol del pareggio. A completare il pacchetto dovrebbero essere Calò e Ionita, con quest'ultimo che tornerà regolarmente dalla nazionale visto che l'ultimo impegno è fissato al 12 ottobre.