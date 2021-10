Cremonese-Benevento è il "clou": Parma-Monza "declassato" Anche i siti di scommesse hanno ribaltato la classifica delle "favorite"

(f.s.) Il modo più semplice per individuare il match clou di una giornata è stato sempre quello di fare la somma dei punti in classifica delle due contendenti. E così ci si accorge che nella giornata di Parma-Monza, vale a dire della sfida tra le due favorite principali della vittoria del campionato, il match clou è invece quello tra Cremonese e Benevento che hanno rispettivamente 15 e 12 punti. A dire il vero la stessa somma complessiva la danno anche i punti conquistati da Ascoli e Lecce (27, 13 per i marchigiani, 14 per i salentini). Insomma, quasi i match clou che non t'aspetti. Perchè Parma-Monza nasce per catalizzare l'attenzione di tutti, ma ora corre il rischio di essere declassata.

Un rischio che è già leggibile sui siti di scommesse, che hanno alzato di molto le quote sia di Monza che del Parma che sono partite male in campionato. Quella dei ducali vincenti è arrivata a 7.50, quella del Monza paga addirittura 10 volte la posta. Si sono abbassate invece visibilmente le quote di Pisa, Lecce e Brescia, quotate tutte a 5.50. Tengono botta Benevento e Cremonese a 6,50.

Tralasciando il mondo delle scommesse, che serve comunque per capire da quale parte spira il vento, anche la prossima giornata è ricca di cosiddetti scontri diretti. Almeno di sfide tra squadre ambiziose che fanno intendere quale sia il livello di questo indecifrabile campionato. Di Parma-Monza abbiamo detto: chi perde rischia di infilarsi in un tunnel. Ma si farebbe un torto alle protagoniste della B se si sottovalutasse l'importanza di Ascoli-Lecce e Crotone-Pisa, senza contare un Perugia-Brescia che è tutto un programma. Sfide senza quartiere, come Cremonese-Bemevento, che la squadra di Caserta dovrà affrontare con coraggio e cosapevolezza dei propri mezzi. Tra i pali dei grigiorossi ci sarà ancora il senegalese Sarr che ha preso il posto dell'azzurrino Carnesecchi che ne avrà per altre due settimane. Ma di giovani interessanti Pecchia ne ha a volontà: da Fagioli a Zanimacchia, entrambi col marchio doc della Juventus, fino all'atalantino Okoli (nazionale U21), al terzino Sernicola, di proprietà del Sassuolo, e al napoletano Gaetano. La “meglio gioventù” di questa B che conferisce verve ad una squadra che ha anche tanta esperienza (Di Carmine, Bianchetti, Ciofani, Valzania, Baez). Sarà una sfida pericolosa, da affrontare con la massima attenzione per i giallorossi.