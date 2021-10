Benevento al lavoro, con il Cosenza rientra Acampora Il centrocampista ha scontato la giornata di squalifica

Non c'è tempo da perdere per il Benevento. Archiviato il pareggio di Cremona (il terzo consecutivo dopo quelli con Como e Perugia) la truppa di Caserta già ieri ha cominciato a lavorare sul manto erboso dell'Imbriani. Ovviamente coloro che sono scesi in campo allo Zini hanno svolto il classico defaticante, mentre per tutti gli altri c'è stata una seduta agli ordini dello staff tecnico. Per quest'oggi è prevista una pomeridiana, così come per domani. Giovedì ci sarà un allenamento mattutino, mentre nella serata di venerdì avverrà la partenza per il ritiro dell'Hotel Europa di Venticano. La Strega vuole tornare alla vittoria sabato contro il Cosenza. È una settimana importante, soprattutto perché permetterà a Caserta di lavorare con il gruppo al completo, in particolar modo con i nazionali Glik, Ionita e Lapadula che hanno saltato la preparazione al match con la Cremonese. Da valutare la condizione di Pastina e Improta che, da quanto detto dall'allenatore in conferenza stampa, potrebbero cominciare a lavorare con il gruppo già in questi giorni, anche se si esclude un impiego già per la sfida di sabato. A centrocampo ci sarà anche la disponibilità di Acampora che allo Zini ha scontato la giornata di squalifica, rimediata per accumulo di ammonizioni.