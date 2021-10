Il Benevento recupera Moncini Ancora in dubbio Elia

Buone notizie in casa Benevento. Si è aggregato stamani al gruppo Gabriele Moncini, ieri assente per un fastidio alla caviglia. L'attaccante, che aveva rimediato una botta nella partita di Cremona, ha recuperato e sarà a disposizione di Fabio Caserta dopo aver preso parte all'intera seduta di allenamento. Difficilmente invece riuscirà a farcela Elia. L'esterno sente ancora fastidio. Domani sarà valutato dallo staff medico ma a questo punto è “in dubbio” per la sfida col Cosenza. Dovrebbe invece recuperare per la trasferta di Crotone. Resteranno out sia Improta che Pastina. Per loro i tempi sono ancora lunghi.

Intanto la squadra domani pomeriggio sarà impegnata con l'ultima seduta all'Imbriani, subito dopo ci sarà la partenza per il ritiro di Venticano.