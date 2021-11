6 novembre 2016, cinque anni fa la disfatta di Grosso in Benevento - Juventus In campo quel giorno anche i giallorossi Brignola e Vogliacco

Non c'è stato soltanto l'exploit del Benevento allenato da Inzaghi contro la Juventus. Anche in passato il sodalizio giallorosso si è tolto lo sfizio di battere la vecchia signora, anche se soltanto nel massimo campionato giovanile. Esattamente cinque anni fa, il 6 novembre del 2016, la Strega vinse all'Ocone di Ponte con il risultato di 2-0. La particolarità è che sulla panchina dei bianconeri c'era proprio Fabio Grosso, tecnico che questa sera affronterà il Benevento da allenatore del Frosinone. In campo tra i sanniti c'era anche Enrico Brignola, mentre tra le fila bianconere figurava Vogliacco. Un risultato che in casa giallorossa sperano di ripetere contro l'ex campione del mondo per tornare a vincere e avvicinarsi così al primo posto, in attesa della trasferta di Pisa.

Questo è il tabellino di Benevento - Juventus:

MARCATORI: 38'pt Volpicelli, 14' st Donnarumma

BENEVENTO: Piscitelli, Iodice, Cesarano, Donnarumma, Rutjens, Fusco, Volpicelli (42' st Maisto), Castaldo (24' st Quattrocchi), Filogamo, Brignola, Pinto (33' st Crudo). A disp. Mascagni, Martone, Caiazza, Norburn, Maisto, Ronga, Saccone, Sorgente, Liguori, Crudo, Sparandeo. All. Ignoffo

JUVENTUS: Del Favero, Semprini, Beruatto, Muratore, Bove, Andersson, Leris (17' st Toure), Caligara, Zeqiri, Mosti (32' st Macek), Oliveira. A disp. Marricchi, Loria, Tripaldelli, Vogliacco, Severin, Ndiaye, Galvagno, Clemenza, Zamandrea, Merio. All. Grosso