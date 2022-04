Benevento, "E' tempo di crescere insieme": domani incontro col Guacci (VIDEO) A incontrare gli studenti sarà il centrale difensivo Kamil Glik

Prosegue l’iniziativa “E’ tempo di crescere insieme”, ideata e promossa dal Benevento Calcio in sinergia con Confindustria per abbracciare le nuove generazioni, promuovendo i valori che caratterizzano la vita e il mondo dello sport. Domani il club giallorosso farà tappa presso il Liceo Statale Guacci, dove ci sarà un incontro con gli studenti orientato a mettere in risalto quegli aspetti che non si vedono in campo, ma che sono fondamentali per la vita di un calciatore. In tal senso non mancherà un video attraverso cui i vari Letizia, Glik, Pastina, Brignola, Foulon, Paleari e Tello affronteranno varie tematiche, dalla solidarietà, alla vita post calcio fino ad arrivare all’importanza della famiglia nella vita di ogni individuo. A moderare l’incontro ci sarà il responsabile della comunicazione del club giallorosso Antonio Sasso. Presenti anche il vicepresidente di Confindustria Fulvio Rillo, oltre al difensore Kamil Glik, il responsabile Ticketing Domenico Cinelli e l’addetto all’ufficio stampa Stefano Ferrara. Considerata l’emergenza Covid, l’evento sarà trasmesso in contemporanea a tutte le classi attraverso un collegamento centralizzato con l’obiettivo di evitare assembramenti con i numerosi studenti. Ricordiamo che l’iniziativa “E’ tempo di crescere insieme” prevede anche una forte scontistica sui biglietti delle partite casalinghe a tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre ai lavoratori delle aziende associate a Confindustria. Un modo per avvicinarsi ancora di più alle nuove generazioni, penalizzate pesantemente negli ultimi anni dalla pandemia e che hanno bisogno di riscoprire i veri valori dello sport.