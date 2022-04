Benevento, scontri diretti: migliora il bilancio. Occhio alla differenza reti La Strega è in svantaggio solo col Brescia

Più volte si è detto che questo Benevento paventasse delle difficoltà maggiori negli scontri diretti, conquistando poche volte la vittoria rispetto alle altre avversarie. C'è da dire che questo dato è migliorato negli ultimi tempi, con la Strega che nel girone di ritorno non ha mai perso contro le squadre che la precedono in classifica. Una statistica che permette di effettuare delle valutazioni non di poco conto, considerato che prevalere nel doppio confronto in un contesto così equilibrato potrebbe fare la differenza quando si tireranno le somme all'ultima giornata.

Al momento, il Benevento ha gli scontri diretti a sfavore solo col Brescia. Le rondinelle, infatti, vinsero al Vigorito con un gol nel recupero nella gara d'andata, mentre al ritorno si è registrato un pareggio per 2-2. La Strega prevale sul Pisa grazie al 5-1 di sabato scorso, mentre il bilancio è in perfetta parità con Cremonese e Lecce in virtù dei quattro pareggi maturati. In questo caso, qualora dovesse verificarsi parità di punteggio al termine della stagione regolare, si farà ricorso alla differenza reti per definire la classifica. Allo stato attuale il Benevento ha realizzato 55 gol, subendone 30, facendo registrare una differenza di +25. La Cremonese ha un +19, mentre il Lecce un +26. Si viaggia sul filo del rasoio anche in questa circostanza, con i discorsi che probabilmente saranno in sospeso fino alla fine dei giochi.

Ancora da definire, invece, il doppio confronto col Monza. Dopo il bel 3-1 dell'andata, sarà importante per il Benevento uscire indenne dalla trasferta brianzola, in programma il prossimo 30 aprile, per avere un vantaggio anche nei confronti della compagine guidata da Stroppa.

Nella classifica avulsa tra le prime sei, il Benevento è quarto a quota undici punti:

Pisa 20*

Lecce 13*

Cremonese 12

Benevento 11*

Brescia 10*

Monza 6**