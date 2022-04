Benevento, che dubbi per Caserta Calò e Viviani si contenderanno il posto di regista nella sfida col Vicenza

Sono due i grandi dubbi che accompagneranno questa settimana in attesa della sfida col Vicenza. Altra battaglia per i giallorossi che dovranno provare a vincerle tutte per puntare alla promozione diretta sperando comunque nel passo falso di quelle squadre che occupano posizioni migliori. Caserta ritrova Calò e Viviani. Quest'ultimo ha dovuto fare i conti con un problema fisico, l'altro ha avuto bisogno di più tempo per acquisire quella sicurezza indispensabile per poter prendere per mano la squadra. Sta di fatto che le ultime due vittorie portano anche la sua firma. Caserta lo ha voluto premiare a Reggio e il centrocampista non ha deluso le aspettative. Sta bene ed è pronto a ridisegnarsi un nuovo ruolo in questo finale di stagione. Su Viviani però ci sono solo certezze: ha qualità e lo ha già dimostrato nel girone di andata quando il Benevento riuscì a conquistare ben quattro vittorie consecutive e un gioco convincente. La domanda quindi nasce spontanea: chi la spunterà per la sfida col Vicenza in programma domenica alle 14.30? Caserta ha già chiarito di non voler più rinunciare al 4-3-3 e alla figura del playmaker. Si andrà avanti su questa strada. Ecco perché il dubbio iniziale assume una forma più grande. Calo o Viviani? Verrebbe da dire: il secondo. Dopotutto il suo rientro è stato tanto atteso, troppo. Ma Caserta si è fatto conoscere nel Sannio per la sua propensione a non cambiare l'undici vittorioso. Da scartare l'ipotesi di rivederli assieme, almeno dal primo minuto, dopotutto l'equilibrio ritrovato è figlio di un centrocampo formato da più caratteristiche: Ionita e Acampora sono imprescindibili. Insomma si accettano scommesse, il dubbio accompagnerà questa settimana fino al match di domenica. Poi c'è la solita questione che seppur “stantia” riguarda Lapadula. Tornerà a disposizione? In questi giorni saranno valutate le sue condizioni. In fondo si tratta del solito problema alla caviglia. Nulla di nuovo e niente di così grave da non poter dare la sua disponibilità.