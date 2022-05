Serie B, play off: la diretta testuale di Ascoli - Benevento I giallorossi si giocano il passaggio alle semifinali al Del Duca

Ascoli - Benevento 0-0 (Live)

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Caligara, Saric; Maistro; Dionisi, Tsadjout. A disp.: Bolletta, Guarna, Salvi, Tavcar, Paganini, Ricci, Iliev, Quaranta, Bidaoui, Eramo, Franzolini, Fontana. All.: Sottil

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Tello, Lapadula, Improta. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Elia, Farias, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Insigne, Viviani, Pastina, Forte, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Baccini e Vecchi. IV ufficiale: Serra. VAR e AVAR: Guida e De Meo.

PRE PARTITA

Al Del Duca si gioca il turno preliminare play off tra Ascoli e Benevento. In palio c'è il passaggio del turno, raggiungibile per la Strega solo attraverso la vittoria. In caso di parità si andrà ai supplementari, ma se l'equilibrio dovesse persistere saranno i marchigiani a guadagnarsi le semifinali contro il Pisa. Caserta stravolge la formazione rispetto alle ultime uscite: c'è una maglia da titolare per Glik, mentre rientra dal primo minuto anche Masciangelo a distanza di mesi dopo l'ultima apparizione. A centrocampo si rivede Calò, con Viviani che parte dalla panchina. In avanti il tridente è formato da Tello, Lapadula e Improta.