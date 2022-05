Benevento - Pisa, parte la prevendita. La società abbassa i prezzi Forte scontistica per under 18, donne e over 65. La Strega chiama la sua gente

Il Benevento Calcio comunica, così come previsto dal Decreto Legge n°24 del 24.03.2022, che prevede l'eliminazione delle limitazioni in ordine alla capienza degli impianti sportivi all'aperto, che a partire dalle ore 16:00 di sabato 14 maggio 2022, e fino alle ore 20:30 (inizio gara) di martedì 17 maggio 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la semifinale Playoff (gara d'andata) Benevento-Pisa, in programma il giorno 17 maggio 2022 alle ore 20:30 allo Stadio Ciro Vigorito.

La società, inoltre, precisa che a seguito dei lavori posti in essere dal Comune di Benevento nel settore tribuna coperta, i prezzi dei tagliandi (tariffa "INTERO") delle file interessate subiranno delle variazioni.

Nello specifico le file interessate della tribuna laterale coperta saranno messe in vendita allo stesso prezzo della tribuna scoperta, mentre le file interessate della tribuna centrale saranno messe in vendita ad un prezzo ridotto del 50% rispetto al prezzo previsto.

Si informa, inoltre, che i tagliandi di tribuna laterale e centrale con prezzo ridotto saranno disponibili al pubblico a partire da domenica 15 e fino alle ore 17:00 di martedì 17 maggio solo ed esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

DI SEGUITO I PREZZI:

SETTORE INTERO UNDER18 DONNE OVER65

CURVA SUD 10€ 5€ 5€ 5€

CURVA NORD 10€ 5€ 5€ 5€

DISTINTI 15€ 5€ 5€ 5€

TRIBUNA INFERIORE 15€ 5€ 5€ 5€

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 15€ 5€ 5€ 5€

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 25€ 5€ 5€ 5€

TRIBUNA CENTRALE 55€ 55€ 55€ 55€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA.

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti da domenica 15 maggio a martedì 17 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

NB: si ricorda che il giorno gara (martedì 17 maggio) i botteghini chiuderanno alle ore 17.

INFO ACCESSO STADIO

In riscontro alla normativa sanitaria vigente, entrata in vigore dal 1 maggio 2022 su Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 e secondo quanto introdotto dal D.L. n°24 del 24.03.2022, si informa che per accedere allo Stadio non è più necessaria l'esibizione della certificazione verde "Green Pass", inoltre non è più obbligatorio l'uso di mascherine di tipo FFP2 all'interno dello stadio pur restando valida la raccomandazione all'utilizzo della stessa nei luoghi chiusi e durante gli assembramenti.

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 19:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, consentita ai residenti nella regione Toscana, avrà inizio a partire dalle ore 16:00 di sabato 14 maggio 2022 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno lunedì 16 maggio 2022 alle ore 19:00.

Vendita vietata ai residenti in Benevento e provincia.

PREZZO: INTERO 14€; UNDER14 5€

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEL "CIRO VIGORITO"

Il Benevento Calcio S.r.l., in occasione della prossima gara Benevento vs Pisa, informa i propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, così come previsto dal Decreto Legge n°24 del 24.03.2022, la cui inosservanza potrà legittimamente impedire l'accesso allo Stadio Ciro Vigorito o l'allontanamento dallo stesso, nonché prevedere sanzioni da parte delle autorità competenti.

Nel dettaglio si richiede il rispetto delle seguenti regole:

1) Indossare laddove necessario (luoghi chiusi) la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento;

2) Rispettare il timing d'ingresso indicato sui tagliandi e le indicazioni fornite dagli stewards al fine di evitare gli assembramenti;

3) Disporsi in modo ordinato al momento dell'ingresso allo Stadio, rispettando la distanza minima di sicurezza di 1 metro;

4) Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

5) Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati nel proprio settore;

6) Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

7) Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

8) Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito

FREE ENTRY UNDER 14 E ALTRE PROMO

La promo UNDER14 e le altre promo attive durante la stagione sono sospese fino a nuove comunicazioni.

TAGLIANDI OMAGGIO

Per la gara Benevento-Pisa si comunica che non verrà accettata nessuna richiesta di tagliandi omaggio.

DIVERSAMENTE ABILI

Clicca qui per tutte le info necessari