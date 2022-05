Pisa - Benevento, esauriti i biglietti del settore ospiti Emessi tutti i novecento tagliandi

Sono ufficialmente esauriti i biglietti per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi. In poco tempo la tifoseria giallorossa ha polverizzato i novecento tagliandi a disposizione, destinati soltanto ai residenti nella regione Campania. Sarà il record di presenze in trasferta in questa stagione, superando il dato fatto registrare in occasione del match giocato a Monza lo scorso 30 aprile. La Strega avrà ancora una volta dalla sua parte il sostegno della sua gente, con un "antipasto" che sarà offerto già questo pomeriggio in occasione della seduta d'allenamento a porte aperte, con la presenza degli ultras della Curva Sud.