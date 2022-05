Pisa - Benevento, ecco i convocati di Caserta Sono due gli indisponibili per il tecnico giallorosso

Sono ventincinque i convocati da Caserta per l'importante match di domani tra Pisa e Benevento, valido per il ritorno della semifinale play off. Indisponibili soltanto Farias e Sau. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Manfredini, Muraca, Paleari;

DIFENSORI: Barba, Foulon, Glik, Gyamfi, Letizia, Masciangelo, Pastina, Vogliacco;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Calò, Elia, Improta, Ionita, Petriccione, Talia, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Brignola, Forte, Insigne, Lapadula, Moncini.

INDISPONIBILI: Farias e Sau.