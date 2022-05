Benevento sconfitto a Pisa, il messaggio di Vigorito ai tifosi giallorossi I novecento hanno applaudito la squadra anche dopo il triplice fischio

C’è grande amarezza in casa Benevento dopo la sconfitta rimediata all’Arena Garibaldi. Un risultato che estromette la Strega dalla corsa per la promozione in serie A. Commoventi i sostenitori sanniti nel settore ospiti che hanno incitato la squadra lungo tutto il corso dei novanta minuti, applaudendola anche dopo il triplice fischio finale che ha sancito la permanenza nel torneo cadetto. Un sostegno che ha spinto il presidente Oreste Vigorito a ringraziare i novecento presenti per il sostegno incondizionato al Benevento, attraverso un messaggio rivelato nel corso della trasmissione Offside.