I "post" su Instagram del presidente dell'Ascoli sono da Procura Federale Non solo di cattivo gusto, ma che istigano persino alla violenza. La Figc apra gli occhi

(f.s.) Imbarazzanti. Non c'è termine migliore per definire le parole del presidente dell'Ascoli che ha commentato sul suo profilo Instagram l'eliminazione del Benevento nella semifinale play ff. Parole da tifoso, non certo di quelli appassionati che non meritano di essere accomunati a lui, ma di quelli più beceri e con poco cervello in testa: “Ooooohhh noooohhh! Peccatooooo e saluti a tutte le città del sud con la barba... caserta... foggia. Ci vediamo il prossimo anno pagliacci”. Il tentativo patetico di essere ironico, quello riuscito di essere sgradevole.

L'ultimo post, pubblicato stamattina, è disgustoso come tutti gli altri: “E smettiamola di essere sempre buoni con tutti. Impariamo a prendere a calci nel culo chi non ci rispetta”. Un'istigazione alla violenza bella e buona, che dovrebbe arrivare rapidamente sui tavoli della procura federale e provare a dare la lezione che merita a questo personaggio di cattivo gusto che non merita di essere chiamato presidente.