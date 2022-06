Benevento, in attacco la certezza è Forte Tante voci su Lapadula e Moncini. Lo squalo è incedibile ed è pronto a guidare il reparto avanzato

Il riscatto di Paleari e l’ingaggio di Capellini rappresentano soltanto i primi passi per la costruzione del nuovo Benevento. Pasquale Foggia è alla ricerca di un terzino destro e di un centrocampista, ma in difesa restano comunque dei dubbi legati a Glik e a Barba. Il primo sarà impegnato ai Mondiali per almeno due mesi, mentre per il secondo c’è l’interessamento da parte di diversi club; il centrale capitolino andrà in scadenza nel 2023, col Benevento che potrebbe esercitare il rinnovo unilaterale, ma è chiaro che prima di operare si cercherà di capire quali sono le esigenze del calciatore.

Anche in attacco ci sono delle questioni in sospeso, come quelle di Lapadula e Moncini. Sul primo è forte l’interessamento del Cagliari, ma al momento non è arrivata una offerta concreta negli uffici di via Santa Colomba. Sull’ex Cittadella c’è il Bari, pronto a rafforzare il reparto avanzato per affrontare al meglio il campionato di serie B da matricola. Una certezza importante per il Benevento è rappresentata da Forte. L’attaccante ha un contratto fino al 2025. Non gli mancano le offerte, anzi è particolarmente attenzionato da molte società, ma il club sannita non ha alcuna intenzione di privarsene e l’ha reso incedibile.

Nella stagione appena conclusa, “lo squalo” ha avuto un grande impatto per la Strega, rendendosi un elemento prezioso e riuscendo a prendersi le redini del reparto avanzato in un momento delicato per via del caso Lapadula. È stato sfortunato nel finale di stagione a causa dell’infortunio che non gli ha permesso di vivere da protagonista i play off, ma Forte resta un elemento imprescindibile e che gode della stima assoluta da parte di Caserta che l’ha avuto già ai tempi della Juve Stabia.

Intanto ci si interroga sulla possibile data del calendario di serie B. Considerato che il campionato comincerà il 13 agosto, non è escluso che la cerimonia possa avvenire nella prima quindicina di luglio, un mese prima del fischio d’inizio di un’annata che si prevede complicata ma anche spettacolare.