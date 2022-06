Benevento, ecco il programma delle amichevoli In campo con la primavera della Roma e con il Cosenza

È quasi tutto pronto per il ritiro di Cascia. Mancano solo gli ultimi dettagli. Il Benevento si sta organizzando per il calendario delle amichevoli. Si partirà con un impegno più blando il 15 luglio con la rappresentativa locale del posto. Dopo cinque giorni dalla partenza per l'Umbria ci sarà quindi il primo test per i giallorossi. Che il 17 scenderanno di nuovo in campo sempre a Cascia per affrontare in amichevole la Primavera della Roma. Appuntamenti già formalizzati. In cantiere però ci saranno altri impegni. Il 29 luglio potrebbe esserci un “primo confronto” con il Cosenza aspettando il campionato e si sta valutando anche l'ipotesi di una amichevole con il Bari, neo promosso in B. Al momento però i calciatori si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza. Il 4 ci sarà l'inizio delle visite mediche, si partirà coi più giovani per poi completare l'iter nel fine settimana.