Benevento, già al lavoro prima della partenza per il rItiro Test e esercizi specifici tra Antistadio e palestra: la nuova stagione è già iniziata

“Chi ha tempo non aspetti tempo”. I vecchi proverbi portano con sé sempre un'anima di saggezza. Il Benevento, che attende lunedì 11 per la partenza per il ritiro di Cascia, non si è fatto condizionare dal poco tempo disponibile e dal gran caldo di questi giorni ed ha già iniziato a muoversi. Test, esercizi specifici, riattivazione della massa muscolare: un po' in palestra, un po' sul'erba dell'Antistadio. Certo, il caldo si fa sentire, ma quello che si fa in questi giorni è tanto di guadagnato. E Caserta non perde tempo. E' lui che più di ogni altro si rimette in gioco. La prima stagione sulla panchina giallorossa l'ha visto in chiaroscuro, non poche critiche gli sono piovute addosso dopo l'esito del campionato. Ora, lui per primo, ha voglia di trovare la strada giusta per migliorare le performances della sua squadra. E allora chi ha tempo... Già si suda nella struttura attigua allo stadio e tanto, in attesa che la società gli metta a disposizione l'organico definitivo. La squadra ha già una sua ossatura che non è certo da buttare via, coi rinforzi giusti si potrà fare meglio dell'ultima stagione, nonostante la presenza in questo campionato di autentici squadroni. Tanto, si sa, in campo poi ci vanno i giocatori, non ceto i blasoni...