Il ritiro di Cascia è già tutto giallorosso: ecco il Benevento Village Lo staff di Alessandro Cilento ha già trasformato l'ambiente in uno spicchio dell'antro della Strega

Organizzazione e ottimizzazione delle risorse. E' il mantra dello staff capitanato dal Club Manager Alessandro Cilento. E' il momento delle vacanze per tanti, non per il cosiddetto guppo logistico della società che provvede che ogni cosa vada per il verso giusto. Cilento e gli altri ci stanno lavorando già da parecchio, sono partiti anche con un giorno di anticipo su tutti gli altri perché il ritiro di Cascia sia il “buen ritiro” per tre settimane della squadra giallorossa, per dirla breve il "Benevento Village". Tra le altre cose, agli occhi del visitatore non potranno sfuggire i vessilli giallorossi, issati proprio alla vigilia dell'arrivo della Strega. Tutt'intorno al campo di gioco anche gli sponsor tradizionali. Uno spicchio di Benevento s'è insomma trasferito a Cascia, senza tralasciare nulla, né l'estetica, né il pragmatismo. Alla squadra giallorossa resta solo da dare tutto quello che ha e – come ha detto Caserta – affrontare questo ritiro con tutto l'entusiasmo possibile.