Asia e casa circondariale: al via collaborazione istituzionale Confronto teso a instaurare forme future di collaborazione

Questa mattina il management dell’Asia ha incontrato la direzione della casa circondariale di Benevento per un confronto teso a instaurare forme future di collaborazione. L’amministratore unico aziendale, Donato Madaro, e la direttrice del carcere Marianna Adanti, hanno concordato sulla realizzazione di un progetto volto alla formazione dei detenuti nel campo del settore dell’igiene ambientale, che contemperi allo stesso tempo il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti (con la possibilità di creare opportunità di lavoro nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, sicurezza e dignità della persona) con la possibilità di Asia di migliorare le proprie performance.

L’incontro rappresenta un primo passo verso la costruzione di una collaborazione orientata a coniugare l’efficienza del servizio pubblico con la responsabilità sociale, valorizzando il ruolo dell’impresa pubblica come strumento di inclusione e crescita per il territorio. I dettagli del progetto saranno oggetto di confronti futuri per definire nel dettaglio contenuti e modalità operative.

Per la casa circondariale hanno partecipato oltre alla direttrice, Gabriella Polcino, capo Area educativa, e Gianni Natale, assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria. Per Asia, oltre all’amministratore unico, Rosa Francesca, responsabile dell’Area impianti, Nicolino Cardone, responsabile Area amministrativa e il responsabile controllo del territorio, Umberto Panunzio.