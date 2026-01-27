Donazione e compravendita per non pagare 1 milione di imposte: assolta Benevento. La sentenza: prescrizione per una delle accuse

E' stata assolta da un capo di imputazione, perchè il fatto non susiste, mentre per l'altro è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. Si è concluso così il processo a carico di una 57enne di Benevento, difesa dall'avvocato Antonio Leone.

Era stata tirata in ballo da una indagine centrata sulle presunte operazioni che avrebbe fatto per sottrarsi al pagamnto delle imposte sui redditi e dell'Iva, ovvero degli interessi e delle sanzioni amministrative pari ad oltre 1 milione di euro, con l'obiettivo di rendere inefficace, anche in parte ,la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Erario.

Nel mirino erano finiti, in particolare, il trasferimento, con una donazione ad una familiare, di una unità immobiliare, e la stipula di un cntratto di compravendita di un altro immobile. Oggi la discussione, poi la sentenza del giudice Francesca Telaro, che ha assolto la donna per la seconda operazione, mentre la prima è stata dichiarata prescritta.