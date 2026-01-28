Elicottero precipitato: trasferito a Napoli l'istruttore di volo Necessario il trasporto in elisoccorso nel centro gravi ustionati del Cardarelli

Intorno alla mezzanotte presso la pista di atterraggio della centrale operativa del 118 adiacente all'ospedale San Pio di Benevento è atterrato un elicottero del servizio di emergenza sanitaria per trasferire presso il centro gravi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli l'istruttore e pilota, ex ufficiale dell'Aeronautica, di 68 anni che ieri è rimasto coinvolto nell'incidente aereo registrato sul campo volo di contrada Olivola alle porte di Benevento. (VIDEO)

L'esperto pilota, molto conosciuto nel mondo dell'aeronautica, in gravi condizioni, è stato dunque ricoverato nel reparto specializzato per curare le ustioni.

La salma del 78enne, al termine dei primi rilievi tecnici e di un sopralluogo del medico legale incaricato dal magistrato che coordina le indagini è stata poi trasferita all'obitorio del San Pio, per i necessari accertamenti.

Sequestrato invece l'elicottero che nel pomeriggio si è schiantato al suolo per cause ancora in corso di accertamento.

Questa mattina presso il campo volo di Olivola proseguiranno gli accertamenti, sull'accaduto indaga la Polizia, per cercare di definire le cause che hanno provocato lo schianto.