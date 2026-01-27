Pasquale: l'amore per il volo, un passato di dirigente aziendale e imprenditore Benevento. Il dramma a contrada Olivola costato la vita ad un 76enne di Airola

Pasquale, vittima dell'incidente di questo pomeriggio alla contrada Olivola di Benevento, era molto conosciuto ad Airola, dove abitava. Un passato da dirigente di una importante azienda con stabilimento nella zona industriale tra Acerra e Marcianise, poi una sua attività imprenditoriale, era noto per la sua passione per il volo. Una passione che coltivava da sempre, nutrita con l'acquisto di un elicottero, poi venduto.

Due figlie laureate in Giurisprudenza, una delle quali, avvocato, è destinata al ruolo di giudice di pace a Cervinara, Pasqualino, così lo chiamavano affettuosamente i suoi amici, conduceva con la sua famiglia una vita riservata.

Oggi pomeriggio si è alzato in volo con Venanzio, ex presidente dell'Aeroclub di Benevento, e non immaginava che non sarebbe tornato a casa. Chissà quante volte lo aveva fatto, godendo dall'alto la bellezza dei territori, respirando a pieni polmoni l'aria della libertà. Poi il tragico schianto ed il dramma: una notizia terribile che ha lasciato senza parole la comunità airolana, incredula di fronte ad un destino così tragico.