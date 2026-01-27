Avanti-Psi, A testa alta, AVS: insieme alle provinciali

I responsabii concordi in una partecipazione unitaria

avanti psi a testa alta avs insieme alle provinciali
Benevento.  

I responsabili provinciali di Avanti-Psi, A testa alta, Alleanza Verdi e Sinistra (rispettivamente Mario Moccia, Mino Mortaruolo, Anna Maria Mollica), concordano sulla opportunità di valutare le condizioni per partecipare unitariamente alla imminente tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Verificheranno, pertanto, nei prossimi giorni la possibilità di presentare una lista aperta al contributo anche del Movimento 5 Stelle e di altri movimenti e figure istituzionali rappresentativi delle varie istanze territoriali.

Ultime Notizie