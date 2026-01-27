Benevento, oggi summit di mercato Vigorito incontra Carli e Padella. Nel mirino più operazioni

Il mercato resta aperto in casa Benevento. Al di là delle dichiarazioni di Antonio Floro Flores:

"Siamo completi in tutti i reparti. C'è Viscardi che può fare l'alternativa a Ceresoli”

la società di via Santa Colomba si sta guardando attorno.

Dichiarazioni, quelle dell'allenatore sannita, figlie di una volontà chiara: avere un profilo basso. Ma c'è già stato un attento confronto tra lo staff tecnico e il direttore Carli.

Proprio quest'oggi c'è stato un summit di mercato che ha visto la presenza del direttore e del suo collaboratore Padella presso gli uffici dell'Ivpc di Napoli. Ad attenderli c'era Oreste Vigorito intenzionato a non lasciare nulla al caso. Resta aperta la questione del terzino sinistro. Si punta su un profilo importante. Piace Costa del Vicenza, squadra che detiene il cartellino di Della Morte in prestito al Benevento con diritto di riscatto e contro riscatto. Dopo l'arrivo di Caldirola sarebbe l'ultima ciliegina in difesa.

Ma a tener banco ci sono altre due questioni: centrocampo e attacco. Manca l'alternativa a Maita, Mehic sta trovando poco spazio. Il mediano non ha le caratteristiche giuste per il credo di Floro Flores. Potrebbe essere mandato in prestito, una soluzione che sta balenando nella testa di Marcello Carli.

Discorso che si estende anche a Della Morte. Il calciatore sta giocando poco. Dopotutto la concorrenza non manca. Ecco perché al suo posto si potrebbe puntare su un profilo di esperienza che possa “in silenzio” rappresentare l'alternativa a Lamesta, titolare inamovibile della squadra sannita. Dovranno muoversi anche in uscita. Sena ha bisogno di giocare, stesso discorso per Viscardi. Su Carfora le ipotesi si sprecano. Il giovanotto vorrebbe vivere altrove la sua esperienza tra i grandi, lo ha confessato in Ottogol, trasmissione di approfondimento sul Benevento (ogni lunedì sul canale 16 del digitale terrestre). Con la soluzione di Tumminello nel ruolo di sotto punta e Simonetti esterno di attacco, l'utilizzo di Carfora potrebbe essere minimo dopotutto lo stesso Manconi è a rischio panchina (probabile a Bergamo come già avvenuto col Siracusa). Carfora però piace a Floro Flores che potrebbe decidere di tenerlo in gruppo per far sì che possa crescere con la maglia del Benevento. Valutazioni che stanno accompagnando queste giornate. Bisognerà però accelerare le operazioni, la chiusura del mercato ci sarà lunedì alle 20.