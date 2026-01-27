Benevento under 17, Viscovo sicuro: "Lotteremo fino alla fine" La soddisfazione del calciatore giallorosso dopo la bella prova con la Pianese

Una vittoria netta, di quelle che permettono di dare continuità, e una prestazione che conferma la crescita dell’Under 17 del Benevento. Il successo per 7-0 contro la Pianese rappresenta un passaggio importante nel cammino stagionale dei giallorossi, sempre più vicini al primo posto in classifica. Tra i protagonisti della giornata spicca senza dubbio Viscovo, autore di un gol. La squadra sannita ha approcciato la gara con grande determinazione, imponendo fin dai primi minuti il proprio ritmo. Un lavoro settimanale intenso, come sottolineato dallo stesso Viscovo subito dopo il triplice fischio: "Vittoria importante, abbiamo lavorato con grande intensità. Ci siamo avvicinati al primo posto". Dal punto di vista individuale, Viscovo continua a dimostrare grande senso di responsabilità, mettendo sempre il collettivo al centro: "Cerco sempre di aiutare la squadra e di fare del mio meglio". Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro. Il campionato è ancora lungo, ma l’obiettivo è chiaro: "Lotteremo fino alla fine per cercare di vincere lo scudetto". Una dichiarazione che fotografa l’ambizione della formazione under 17 del Benevento Calcio.