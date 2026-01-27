Benevento, senti Fontana: "A Padella dissi una cosa importante..." Le parole del tecnico intervenuto nel corso di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex calciatore e attuale allenatore Gaetano Fontana ha analizzato il momento della squadra giallorossa, focalizzandosi sulla necessità o meno del club di rafforzarsi in sede di mercato: "Floro Flores ha ereditato un gruppo già forte. Probabilmente c’era solo da sistemare qualche dettaglio per trovare continuità. È entrato in punta di piedi, ha studiato a fondo la situazione e ha lavorato molto bene. Diventa difficile, quindi, andare a potenziare una squadra come questa. Qualche mese fa ho incontrato Padella e gli dissi che, secondo me, il Benevento era la squadra che giocava meglio e che alla fine l’avrebbe spuntata. Classifica e prestazioni lo stanno confermando. Fatico a individuare un vero punto debole su cui intervenire. È chiaro che possa esserci qualcuno non del tutto soddisfatto perché trova meno spazio, ma è un discorso particolare: quando sei in un ambiente che punta a vincere il campionato, personalmente preferirei partecipare anche con una mezza occasione. Ripeto, non è semplice capire dove migliorare questa squadra, anche per non disturbare la serenità del gruppo in un momento così positivo". Sulla lotta al vertice, Fontana non ha dubbi su quale sarà l'avversaria del Benevento fino alla fine: "Mi convince di più il Catania rispetto alla Salernitana. Non tanto dal punto di vista dello spettacolo, quanto per la sua praticità. Toscano sa molto bene come si vince".