Sfida alla giovane Dea: cresce il numero di tifosi giallorossi A metà serata si era già a quota 250. I supporter del Nord stanno rispondendo con entusiasmo

L'occasione era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Il Benevento che gioca al Nord è quello che attendevano i tanti tifosi della strega che abitano nel settentrione d'Italia. Così il piccolo impianto di Caravaggio parlerà domenica con chiaro accento sannita. A metà serata erano già circa 250 i biglietti venduti per la partita di domenica tra la squadra di Floro Flores e quella di Bocchetti (che si sono affrontati in carriera varie volte, l'attaccante nelle fine dell'Udinese, l'ex difensore in quelle del Genoa). Il Benevento, dunque, giocherà praticamente in casa e non dovrà farsi sfuggire a sua volta l'occasione per cogliere la terza vittoria di fila.

Nel pomeriggio la squadra giallorossa ha ripreso la preparazione all'Imbriani. Prima seduta vera della settimana dopo la ripresa già effettuata domenica mattina. La squadra non dovrebbe avere problemi di sorta, la rosa è completamente a disposizione e Floro Flores avrà i soliti problemi di scelta.

Si affrontano due tecnici giovani, ma se Bocchetti guarda soprattutto alla crescita dei giovani che la Dea gli mette a disposizione, Floro Flores ha invece accettato la responsabilità di condurre il Benevento alla vittoria del campionato. Ambizioni alte per entrambi, ma obiettivi diversi.

Per il tecnico giallorosso non può esserci alternativa alla vittoria: per una volta sarà il Benevento a scendere in campo dopo i suoi avversari più temibili, ovvero il Catania, che va accreditato di una vittoria sabato a Potenza sul campo del Sorrento. Alla Salernitana toccherà invece scendere in campo per ultima alle 20,30 di domenica all'Arechi contro il Giugliano. Inutile dire che al di là di calcoli e previsioni, al Benevento toccherà pensare a se stesso e battere i giovani nerazzurri, privi per l'occasione del centravanti Cissè e del trequartista Bonanomi.

Al di là delle due assenze, l'Atalanta non è nel suo momento migliore: nelle ultime quattro parrite ne ha vinta una sola, sul campo del Casarano. Di 12 punti ne ha conquistati solo quattro, ma Bocchetti si è detto ugualmente soddisfatto: “Siamo cresciuti come atteggiamento, ora c'è più aggressività, più voglia e consapevolezza delle nostre capacità rispetto a prima”.

Il Benevento dovrà stare attento ad un avversario giovane e quindi imprevedibile, e fare leva sulla spinta dei tanti tifosi giallorossi che saranno sugli spalti.