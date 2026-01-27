Giorno della Memoria: alla Provincia di Benevento bandiere a mezz'asta Un momento di raccoglimento nel giardino davanti al monumento Memoria è

Per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, sono state esposte alla Rocca dei Rettori, sede istituzionale della Provincia di Benevento, le

bandiere a mezz'asta per le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei lager nazisti. Nino Lombardi, Presidente della Provincia, nel raccogliersi nel Giardino della Rocca dei Rettori davanti al Monumento “Memoria è”, del Maestro Salvatore Paladino, dedicato alle Vittime delle persecuzioni razziali, ha voluto riaffermare la ferma condanna delle persecuzioni nei confronti degli Ebrei, purtroppo, per effetto di una apposita e famigerata legislazione, concretizzatesi, nel Ventennio fascista in atti infami

coscientemente e volutamente perpetrati ai danni di cittadini italiani, privati di tutto e deportati nei Campi di concentramento e sterminio,

dai quali la quasi totalità non tornò più.