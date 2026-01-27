Giornata della Memoria: la celebrazione del Liceo Rummo Un confronto dibattito sul concetto di democrazia e consapevolezza

Oggi 27 Gennaio al Liceo Scientifico Gaetano Rummo, in commemorazione della Giornata della Memoria, è stato tenuto un incontro nell’aula magna organizzato dalla commissione legalità, dalle professoresse Maria Zarro e Liana Stefanini. Nella prima parte dell’incontro i ragazzi, coadiuvati da Matteo Giardiello e Vittoriano Molinara, presidente e vice presidente della commissione legalità, hanno avuto l’occasione di confrontarsi in un dibattito sul concetto di democrazia e consapevolezza, proponendo domande riflessive sull’argomento.

Nella seconda parte il professore Gaetano Panella, attraverso un excursus storico e un focus sulle storie di personaggi come Celeste di Porto, Settimia Spizzichino e Hannah Arendt ha spiegato ai ragazzi l’importanza di tale commemorazione.

“Gli eroi sono stati coloro che hanno sovvertito le leggi razziali in vigore, per fare il bene di qualcun altro. Chi si ostina a negare cosa è accaduto in quegli anni non fa altro che rinnovare quella stessa violenza di chi quei crimini in passato li ha commessi” queste le parole finali dell’evento del professore Gaetano Panella.

La partecipazione e l’attenzione dei ragazzi ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza di sensibilizzare su tematiche di così grande portata storica.