Giallorossi arrivati a Cascia In perfetto orario sulla tabella di marcia

Pressochè in perfetto oraio. La squadra giallorossa è appena sbarcata a Cascia dopo il viaggio in pullman da Benevento. Inizia ufficialmente il "romitaggio" in terra umbra. Pe stasera, considerato che la squada si è allenata stamattina all'Antistadio, ci sarà solo riposo: una doccia e poi la cena. Da domani mattina inizia il lavoro più intenso.