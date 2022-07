Kamil e Alessandro, l'esperienza infinita e la meglio gioventù Glik e Nunziante, 34 anni il primo, 15 il secondo rappresentano gli estremi della squadra sannita

(f.s.) Kamil e Alessandro, presente e futuro della Strega, l'esperienza infinita e la “meglio gioventù”. Al secolo Kamil Glik e Alessandro Nunziante, stesso fisico da ganatiere, separati solo da... 19 anni. Eh già, perchè Kamil è nato il 3 febbraio dell'88 nella cittadina termale di Jastzebie-Zdoj, Alessandro il 14 marzo del 2007 a Foggia. Il polacco ha il petto ricolmo di medaglie, 96 presenze in Nazionale, 21 in Champions League, 12 in Europa League, 183 nel campionato italiano di serie A, 128 nella Ligue 1 di Francia e si appresta a disputare il mondiale in Qatar; il giovane portiere pugliese ha appena cominciato la sua carriera, anche se ha già conosciuto l'azzurro suggestivo della maglia della Nazionale Under 15.

La sua presenza ta i “grandi” è un regalo alla sua crescita nell'ambito della formazione Under 15, fiore all'occhiello del ricco vivaio giallorosso, un'esperienza unica di cui far tesoro, attingendo tutti gli insegnamenti possibili poprio da giocatori esperti come Kamil Glik. Una curiosità: il difensore polacco ha esordito nella Nazionale under 21 il 12 ottobre 2007 in una gara di qualificazione per gli Euopei contro la Spagna quando il piccolo Alessandro non aveva ancora compiuto 7 mesi. L'auspicio è che il ragazzo della Daunia, che ha confidato di aver cominciato a giocare in attacco (“... ma mi cambiarono ruolo pechè non passavo il pallone e così decisi io di fare il potiere...”) possa seguire le orme di un campione come Kamil. Il fisico c'è, il tempo di certo non gli manca.