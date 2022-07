Benevento, primo giorno a Cascia tra lavoro e... mercato La squadra ha lavorato subito bene agli ordini di Caserta, ma è scontato che si parli di trattative

E' scivolato via senza intoppi il primo giorno di ritiro a Cascia. Lavoro articolato in campo ed in palestra, esercizi duri che serviranno a mettere benzina in vista di un campionato durissimo come quello che inizierà il 13 agosto. Insieme alla truppa giallorossa c'è anche il direttore sportivo Foggia ed è verso di lui che sono catalizzate le maggiori attenzioni. Questa mattina fonti autorevoli di mercato davano per certo l'arrivo di Edoardo Pierozzi, terzino destro del 2001, che ha giocato questa stagione nelle file dell'Alessandria. Contro il Benevento al Moccagatta si disimpegnò davvero bene e molti lo ricordano per questo. Il ragazzo ha fatto parte anche di uno stage recente della Nazionale di Mancini, alla ricerca di talenti anche in serie B. Inutile dire che la Fiorentina, che lo aveva ceduto definitivamente all'Alesandria, ha fatto valere il diritto di “recompra” e se lo è ripreso per darlo in prestito ad un'altra società di B. Il Benevento ha fatto intendere che per il momento sono solo sondaggi da parte sua. Ta le voci girate in queste ultime ore anche quella di Molina del Monza (ex Crotone). Su di lui c'è forte il Palermo, ma nel calderone delle pretendenti è finito anche il Benevento. Inutile dire che la notizia della giornata è quella di Pippo Inzaghi che è sul punto di accettare la panchina della Reggina. La squadra calabese salva per un soffio, ora diventa anche ambiziosa.