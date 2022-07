Benevento, ecco il "vice-Letizia": è El Kaouakibi dal Pordenone Origini marocchine, ma nato a Bologna e con un chiaro accento emiliano: un granatiere di 1,85

Tutti si aspettavano Edoardo Pierozzi e invece il vice-Letizia ha un altro nome difficile come quello di Koutsoupias: si chiama infatti Hamza El Kaouakibi. Non lo direste mai, ma il neo giallorosso, che ha giocato nell'ultima stagione nelle file del Pordenone, è nato a Bologna ed ha un chiaro accento emiliano. Già, perchè l'origine è marocchina, ma lui è nato e cresciuto nella città felsinea. Doppio passaporto, ma calcisticamente è italianissimo: primi passi nel Basca, squadra dilettantistica dell'hinterland bolognese, ed ecco tutta la trafila del settore giovanile a Bologna, poi in C a Pistoia, Piacenza, Pianese e Sudtirol. L'anno scoso a Pordeone in B.

“Sono un difensore fisico – dice quando si presenta - mi piace attaccare, ma cerco di essere attento in fase difensiva”. Un granatiere di un metro e 85, lo scorso anno all'esordio in B ha giocato 25 partite, di cui 23 da titolare e 2 da subentrato. Data di nascita 22 maggio del '98, ragione per cui non è inseribile nella lista degli “under” (quest'anno quelli nati dopo il primo gennaio '99).