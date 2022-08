Benevento - Cosenza, seduta a parte aperte: Caserta mischia le carte Il tecnico prova diverse soluzioni in vista dell'esordio in campionato

Cancelli aperti all'Imbriani, ma che peccato: l'acquazzone del pomeriggio non ha permesso ai tifosi di assistere da vicino alla seduta del Benevento in vista dell'esordio in campionato col Cosenza. Pochi gli appassionati "coraggiosi" hanno avuto modo di osservare il lavoro della compagine guidata da Caserta, col tecnico che ha mischiato a più riprese le carte senza dare alcun punto di riferimento.

Nella partitella finale, infatti, ha più volte cambiato le formazioni in campo, effettuando delle continue rotazioni di uomini a differenza della settimana scorsa in cui ha provato per più di un tempo l'undici che poi sarebbe sceso in campo col Genoa. Poche le indicazioni degne di nota: in difesa c'è stata per qualche minuto la coppia formata da Barba e Glik, mentre a centrocampo si è visto il trio composto da Koutsoupias, Viviani e Karic, così come quello da Karic, Viviani e Acampora. Particolare il tridente offensivo che ha visto all'opera Insigne, La Gumina e Farias. Caserta ha provato anche il 4-2-3-1, con Vokic trequartista insieme a Tello e Improta, alle spalle di Forte.

Al di là delle numerose "prove", è prevedibile che l'ossatura della squadra sarà quella che è scesa in campo lunedì scorso al Ferraris di Genova. In difesa resta il dubbio legato a Barba: scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Glik nonostante i rumors di mercato? Mentre Letizia ha il posto assicurato, sul versante sinistro c'è il ballottaggio tra Foulon e Masciangelo, considerata la prova opaca del belga in terra ligure. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Karic che, a questo punto, si gioca una maglia da titolare con Acampora. In avanti è Farias a scalpitare, pronto a esordire dal primo minuto in campionato sulla corsia di sinistra.

Domani i giallorossi effettueranno una nuova seduta d'allenamento. Alle 19 è prevista la conferenza stampa di Caserta che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel, in onda sul canale 16.