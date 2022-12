Chinnici segue Andreazzoli: risoluzione contrattuale col Benevento Il prof saluta definitivamente il Sannio, inizia per lui una nuova avventura

Risoluzione contrattuale per Francesco Chinnici. Che ha chiesto al club di via Santa Colomba di liberarsi per poter approdare in un altro club. La sua avventura nel Sannio si era già conclusa con l'allontanamento di Fabio Caserta. Quest'oggi il passo in avanti del prof che si è recato presso la sede giallorossa per mettere fine anche contrattualmente al suo legame con la città delle streghe. Pare che il suo presente sia la Ternana che con Andreazzoli proverà a ritrovare certezze ed entusiasmo. I due si conoscevano da tempo e qualche giorno fa dovrebbe essere arrivata la chiamata dell'esperto allenatore che ha chiesto proprio a Chinnici di seguirlo in questa nuova avventura.