Benevento, depositato il contratto di Tosca Il centrale difensivo torna in giallorosso a distanza di cinque anni

Alin Tosca è un nuovo calciatore del Benevento. Il centrale difensivo è in città da sabato, giorno in cui ha avuto un primo approccio con Cannavaro e con i compagni di squadra. Tosca torna in giallorosso a distanza di cinque anni, dopo la parentesi vissuta nei primi sei mesi del 2018 in serie A. Arriva a titolo definitivo dopo essersi svincolato dal Gaziantep e sarà a disposizione per il match con il Venezia. Indosserà la maglia numero 31.