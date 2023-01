Benevento, vicino Aké. Masciangelo verso l'addio Il calciatore francese arriverebbe in prestito dal club bianconero

Si è ai dettagli per l'arrivo di Aké dalla Juventus. Il calciatore francese, classe 2001, ha maturato cinque presenze in stagione con la Next Gen bianconera, dopo aver recuperato da una frattura al perone che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione. Nella scorsa annata si è ben comportato alla prima in Italia, facendo anche l'esordio in serie A nel match tra la Juventus e l'Atalanta. Aké arriva nel Sannio con la formula del prestito. Può giocare sul versante offensivo mancino e anche come quinto a sinistra in un 3-5-2. L'arrivo di Aké porterà alla cessione di Masciangelo, vicino al trasferimento al Palermo.