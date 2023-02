Serie B, la diretta testuale di Benevento-Venezia Al Vigorito c'è lo scontro diretto tra giallorossi e lagunari. Segui il LIVE

Benevento-Venezia, le formazioni ufficiali

Benevento (3-5-2): Paleari; Veseli, Leverbe, Tosca; Improta, Tello, Schiattarella, Acampora, Jureskin; Pettinari, La Gumina. A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Kubica, Karic, Farias, Foulon, Viviani, Simy, Ciano, Pastina, Koutsoupias, Capellini. All.: Cannavaro

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Ellertsson, Jajalo, Tessmann, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. A disp.: Maenpaa, Bertinato, Busio, Novakovich, Johnses, Ciervo, Cheryshev, Svoboda, Andersen, Busato, Milanese, Beghetto. All.: Vanoli

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Fontemurato e Trasciatti. IV ufficiale: Di Marco. VAR e AVAR: Mariani e Ranghetti

Benevento, Jureskin e Tosca dal primo minuto

Esordio da titolari con la maglia giallorossa per Jureskin e Tosca, a pochi giorni dalla firma con il club di via Santa Colomba. I due scenderanno in campo dal primo minuto contro il Venezia

Benevento-Venezia, il prepartita

Alle 14 sarà di scena il match tra Benevento e Venezia. Un incontro molto importante per le due squadre, entrambe invischiate in piena zona retrocessione. In casa giallorossa mancano capitan Letizia e Glik, ma Cannavaro può fare affidamento sui nuovi acquisti Tosca e Jureskin. Tra i lagunari manca Modolo. Il tecnico giallorosso, nella conferenza stampa di ieri, ha sottolineato quanto sia fondamentale questo scontro diretto che ha definito come "una finale". La Strega è a caccia del successo "scaccia crisi", considerato che nelle ultime cinque partite di campionato sono arrivati soltanto due punti.