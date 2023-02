Benevento, scelto il nuovo allenatore All'indomani dell'esonero di Fabio Cannavaro, Vigorito individua la "terza" figura tecnica

È Roberto Stellone il nuovo allenatore del Benevento. Manca ancora la firma, manca l'ufficialità ma c'è già l'accordo tra l'allenatore e la società sannita (contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza). Questa mattina c'è stata la telefonata di Oreste Vigorito, la proposta e la disponibilità a prendere per mano una squadra che naviga in brutte acque. Il tecnico è atteso domani mattina in città per mettere tutto nero su bianco e per dirigere il primo allenamento dei giallorossi. Profilo giovane ma solo in termini anagrafici, Stellone vanta esperienza in B e ha allenato piazze importanti come Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Reggina, la sua ultima esperienza.