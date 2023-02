Benevento, con Stellone cambia lo staff tecnico: ecco i nomi dei collaboratori Il tecnico è stato ufficializzato dal sodalizio di via Santa Colomba

L'arrivo di Stellone comporta un cambio anche nello staff tecnico del Benevento Calcio. Non ci sarà la conferma dei collaboratori di Cannavaro, come inizialmente ipotizzato, ma arrivano volti nuovi che lavoreranno a stretto contatto con il nuovo allenatore.

Chi sono i collaboratori di Stellone

Al fianco di Stellone c'è Andrea Gennari che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Ex centrocampista, nella stagione 2000/2001 ha anche vestito la maglia giallorossa dello Sporting Benevento. Il vice del tecnico sarà Dagoberto Carbone. Si tratta di una promozione di un certo peso per il tecnico dell'under 15, da sempre nel settore giovanile del club di Via Santa Colomba, dove ha guidato le varie compagini. A completare l'organigramma anche il preparatore atletico Lorenzo Riela (in passato con Vicenza, Chievo, Novara, Spezia, Cesena e Livorno), oltre al match analyst Carmelo Merenda, in forza alla Reggina fino alla scorsa stagione.

Il comunicato del Benevento Calcio

La società Benevento Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Roberto Stellone. Il tecnico romano arriva a Benevento accompagnato dal collaboratore tecnico Gennari Andrea, dal preparatore atletico Riela Lorenzo Alessandro e dal match analyst Carmelo Merenda. Il Vice di mister Stellone sarà Dagoberto Carbone, già allenatore del Settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra. La società porge a Mister Stellone e ai suoi collaboratori il più cordiale benvenuto augurando a tutti buon lavoro per la nuova avventura con il Club giallorosso. Il nuovo tecnico sarà a disposizione della stampa, venerdì 10 febbraio 2023, in occasione della Conferenza stampa pre-gara prevista per le ore 12:10.